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Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Вербным воскресеньем (ФОТО)

Новости. Общество
12:00, 25 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что является верующим человеком, а также разместил в соцсети фото с веточками вербы.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Вербным воскресеньем на странице в соцсети.

«Друзья, с Вербным воскресеньем! Я человек верующий и для меня это особый праздник. От всей души поздравляю всех, для кого он также важен. Пусть этот день наполнит ваши сердца светом и надеждой!», — заявил Парфенчиков.

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье - церковный праздник, посвященный прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. 

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Комментарии

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udo
2021-04-25 12:13:45
Пионерские дружины требуют закопать яму у театра.
театральный критик
2021-04-25 12:09:23
В 90-х это было модно, а сейчас выгодно. Когда яму возле театра закопаешь ? А то свалит в москву, а яма останется.
Off
2021-04-25 12:59:38
театральный критик, вы , портянки , соберитесь как-нибудь ..ты в колготках, ряженые в папахах и с нагайками , кирка-пупсик с котом ..и закопайте эту чертову яму . Вас не тронут , вы социально-близкие . :)
кир2
2021-04-25 12:46:16
театральный критик, давно пора , задержался уже чересчур . Когда ???
Гость
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