Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Вербным воскресеньем (ФОТО)

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что является верующим человеком, а также разместил в соцсети фото с веточками вербы.

Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Вербным воскресеньем на странице в соцсети.

«Друзья, с Вербным воскресеньем! Я человек верующий и для меня это особый праздник. От всей души поздравляю всех, для кого он также важен. Пусть этот день наполнит ваши сердца светом и надеждой!», — заявил Парфенчиков.

Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье - церковный праздник, посвященный прибытию в Иерусалим Иисуса Христа.