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Новости. Общество
11:35, 05 Июня 2018

Парфенчиков пожаловался в прокуратуру и УФАС на ТНС энерго

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Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в прокуратуру республики и управление ФАС обращение по вопросу приема платежей за электроэнергию в отдаленных населенных пунктах.

"Направил обращение в республиканскую прокуратуру и УФАС с целью обязать энергетическую компанию АО "ТНС энерго Карелия" обеспечить точки сбора платежей за электроэнергию в районах. От жителей отдаленных районов Карелии мне поступили жалобы на невозможность оплатить счета за электроэнергию на почте. Это произошло, поскольку прекратил свое действие договор между ТНС энерго Карелия и Почтой России", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

Он сказал, что отделения почты являются платежными агентами и вправе устанавливать тарифы на прием платежей. Клиенты могут или принять условия, или выбрать другой способ оплаты. В данный момент жители отдаленных районов Карелии могут оплатить счета на сайте компании или через Сбербанк онлайн. Вопрос остается у меня на контроле.

"Главный посыл обращения – обязать энергетическую компанию "ТНС энерго Карелия"обеспечить точки сбора платежей за электрическую энергию. Таким образом, Правительством предпринимаются необходимые меры для урегулирования ситуации с вопросом приема платежей в отдаленных населенных пунктах", - пояснили в пресс-службе карельского правительства.

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