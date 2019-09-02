Парфенчиков пожелал кадетам президентского училища стать "настоящими патриотами"

Глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел новый корпус президентского кадетского училища и принял участие в церемонии открытия памятника маршалу Георгию Жукову.

"Хотел бы всех поздравить с приближающейся годовщиной освобождения республики, с Днем знаний и пожелать нашим воспитанникам, молодым будущим кадетам достойной учебы. И просто за годы учебы в кадетском училище стать достойными гражданами своей страны. Самое главное – вам стать, по примеру своих великих предков, настоящими мужчинами, настоящими гражданами, патриотами великой России", - сказал Парфенчиков на открытии памятника Жукову на территории училища.

Глава республики осмотрел новый корпус для самых юных воспитанников и пообщался с будущими кадетами.

"Сейчас у них адаптация происходит, - пояснил начальник училища Андрей Макаревич. – Кадетами они станут, когда примут присягу. Присяга у нас сейчас запланирована на 26 октября. Понятно, что в таком возрасте не у всех благоприятно протекает (адаптация), кто-то расстраивается. Ну, ходим, успокаиваем, психологи работают. Это проходили все, это каждый год повторяется".

В настоящее время в училище введены в строй пять корпусов. В каждом проживает по 120 человек. В этом году в училище приступят к учебе 600 кадетов и новобранцев. В будущем численность учеников планируется увеличить до 800 человек.