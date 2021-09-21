Парфенчиков предлагает дать название для новой дорожной развязки в Петрозаводске

Глава Карелии предложил горожанам найти название для новой транспортной развязки, которая возникла после реконструкции улицы Куйбышева.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что посетители его страницы могут принять участие в поиске названия для дорожной развязки, которая образовалась после проведения реконструкции улицы Куйбышева в карельской столице.

«В сети, том числе и в комментариях на моей странице, жители Петрозаводска активно обсуждают новую развязку на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса. Горожане уже назвали ее „осьминогом“. Действительно, похоже. Правда, „ног“ не восемь, а поменьше. Одна из них — новая улица Михаила Иссерсона, которая стала продолжением Куйбышева… И согласен с подписчиками, которые считают, что у новой развязки должно быть название. Как вы думаете, какое было бы наиболее подходящим?», — заявил Парфенчиков.

Глава Карелии пояснил, что реконструкция магистрали должна завершиться в декабре. В настоящее время рабочие укладывают асфальт, на 50% смонтировано освещение, началась установка бордюров.

«В целом проект позволит разгрузить центр города, выстроить работу маршрутов общественного транспорта и направить поток автомобилей скорой помощи по отдельной дороге со стороны озера. Это очень важно, учитывая, что в дальнейшем здесь планируется строительство современного хирургического корпуса», — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что реконструкция улицы Куйбышева в Петрозаводске потребует перекладки сетей из-за высокого риска аварий.