Парфенчиков предлагает направить более 400 тысяч рублей на борьбу с бешенством

В Законодательное собрание Карелии поступил законопроект о внесении изменений в бюджет и распределении почти 1,5 миллиардов рублей дополнительных доходов.

Изменения предлагается внести в закон Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно документу, прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона предлагается увеличить на 2019 год в целом на 1 миллиард 482 миллиона рублей.

"Прочие безвозмездные поступления на реализацию мероприятий по профилактике проникновения вируса бешенства с территории Российской Федерации на территорию Финляндии предлагается увеличить на 424,7 тысячи рублей с учетом фактического поступления средств в бюджет Республики Карелия", - сообщается в пояснительной записки к законопроекту.