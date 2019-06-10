Парфенчиков предложил дарить новорожденным в Карелии "симпатичные коробки"

Глава Карелии считает, что родителям младенцев следует вручать "симпатичную коробку с необходимыми малышу вещами".

О своей идее губернатор написал на странице в соцсети.

"Предложил вручать мамам всех новорожденных в Карелии полезные подарки. Это симпатичная коробка с необходимыми малышу вещами: одеждой и гигиеническими средствами для ухода за ребенком. Средства для приобретения подарков предусмотрены в республиканском бюджете", - сообщил Артур Парфенчиков.

Глава региона напомнила, что "в Карелии ежегодно в среднем появляется на свет около 6 тысяч новорожденных".