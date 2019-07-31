Парфенчиков предложил изымать квартиры у исчезнувших хозяев и владельцев притонов

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости ужесточения контроля за брошенными квартирами, хозяева которых исчезли, и за жильем, в котором проживают маргинальные слои населения.

На заседании правительства региона глава Карелии сообщил, что к нему обратился житель Пяльмы, который предложил выдать ему заброшенную сгоревшую квартиру, находящуюся в поселке. По словам местного жителя, квартира после пожара простаивает около 10 лет без хозяев, при этом сам автор письма якобы испытывает проблемы с жильем. Житель Пяльмы сообщил, что у него многодетная семья; он заявил о своей готовности сделать ремонт в заброшенной квартире и переселиться туда.

Артур Парфенчиков заявил, что проблема отсутствия контроля за жилым фондом характерна для всех районов. Он указал на то, что иногда власти не знают, кто живет на той или иной жилплощади.

"Очень часто мы даже не задумываемся о том, а где те люди, которые годами не появляются в этих квартирах, что с ними; вообще они живы? Такое вот отношение, наверно, недопустимо", - заявил Парфенчиков.

"Мы не до конца понимаем, что сегодня у нас имеет место быть с нашим жилищным фондом. И мы видим, что местные администрации практически устранились от этой работы. Вот мы должны в короткие сроки навести здесь идеальный порядок",- добавил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, заброшенные муниципальные квартиры могут быть полезными для граждан, нуждающихся в жилье.

"И что очень прискорбно, что эти квартиры есть и благоустроенные, которые могут быть приведены в порядок и использованы для решения социальных проблем…. ", - сказал губернатор.

"Если мы видим, что 3-4 года никто ничего не знает о человеке, и, вроде как, он никуда не уезжал, - слушайте, давайте разберемся, что с ним случилось. Это же человек все-таки. А если человек уехал, и, собственно, ему нет дела до этого муниципального жилья, в общем-то пять лет не платит за него, так есть нормативные процедуры изъятия этой квартиры …", - сказал Артур Парфечников.

Глава также заявил о необходимости принимать жесткие меры к тем, кто превратил квартиры в притоны.

"Если вы жестко подойдете к этой ситуации конкретной, то весь многоквартирный дом вам будет аплодировать, что вы наконец-то решили проблему с этой конкретной асоциальной квартирой – выселили оттуда тех, кто, собственно, не дает жить другим, довел квартиру до непонятного состояния. Да, придется ее отремонтировать и заселить туда нормальных граждан, которые сегодня стоят в очереди и живут в нечеловеческих условиях", - сказал Парфенчиков на заседании правительства.