Парфенчиков предложил предприятиям писать на дверях, что их работники вакцинированы

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал руководителей предприятий за отказ вакцинироваться от коронавируса и предложил, по примеру Китая, разработать особый знак безопасности для тех компаний, где привиты все работники.

Эту тему губернатор поднял на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при правительстве региона.

По его мнению, вакцинация трудовых коллективов может принести пользу имиджу компаний. "Китайцы что сделали? Если предприятия, организации привиты, то дается зеленый значок. Ресторан, какая-то компания может этот знак выставить, что они прошли вакцинацию, они безопасны… Представьте: туристическая база и надпись: "Уважаемые гости, наши сотрудники все вакцинированы от коронавируса. В ресторан заходишь: "Наши сотрудники все вакцинированы"… Мне кажется это хороший коммерческий ход, когда предприятие себя презентует в таком формате…Может быть подумать и о каких-то сертификатах. Здесь сложно сразу дать юридическую оценку, надо подумать – может быть какие-то сертификаты Минздрава. Сертификат безопасности, в связи с тем, что коллектив вакцинирован", - добавил руководитель региона. Он предупредил предпринимателей о последствиях отказа от вакцинации для бизнеса - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".