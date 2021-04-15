Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В мэрии Петрозаводска состоялся жесткий разговор с перевозчиками 11
15.04.2021 17:52
США ввели новые санкции против России 2
15.04.2021 20:40
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 1
Новое
Сегодня 14:55
Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем 1
15.04.2021 21:30
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева 6
15.04.2021 15:52
Уникальный питомник ездовых собак в Карелии раздает своих четверолапых друзей 3
Сегодня 07:15
Грузовик упал в яму в Петрозаводске (ФОТО) 3
15.04.2021 20:07

Парфенчиков предложил предприятиям писать на дверях, что их работники вакцинированы

Новости. Общество
14:23, 16 Апреля 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал руководителей предприятий за отказ вакцинироваться от коронавируса и предложил, по примеру Китая, разработать особый знак безопасности для тех компаний, где привиты все работники.

Эту тему губернатор поднял на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия при правительстве региона.

По его мнению, вакцинация трудовых коллективов может принести пользу имиджу компаний.

"Китайцы что сделали? Если предприятия, организации привиты, то дается зеленый значок. Ресторан, какая-то компания может этот знак выставить, что они прошли вакцинацию, они безопасны… Представьте: туристическая база и надпись:  "Уважаемые гости, наши сотрудники все вакцинированы от коронавируса. В ресторан заходишь: "Наши сотрудники все вакцинированы"… Мне кажется это хороший коммерческий ход, когда предприятие себя презентует в таком формате…Может быть подумать и о каких-то сертификатах. Здесь сложно сразу дать юридическую оценку, надо подумать – может быть какие-то сертификаты Минздрава. Сертификат безопасности, в связи с тем, что коллектив вакцинирован", - добавил руководитель региона.

Он предупредил предпринимателей о последствиях отказа от вакцинации для бизнеса - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2021-04-16 15:20:18
А дверях правительства, на Ленина 19 уже написано? Ли это опять просто бла-бла, поток сознания?
Беня
2021-04-16 14:59:47
Сперва на двери, потом на одежду......
Эту гениальную идею уже использовали в прошлом веке, фашисты когда на наших нашивали желтые звезды шоб не перепутать :)
David .
2021-04-16 14:40:04
Про скреативил! Тільки вакцина не дає 100% захист.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 14:55
Тема недели
Глава Карелии: «Пандемия не отменяет курс на развитие республики» 1
Карельские парламентарии оценили работу главы Карелии Артура Парфенчикова и правительства в 2020 году.
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 3
15.04.2021 14:20
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»