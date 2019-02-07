Парфенчиков предложил взять на работу в правительство Карелии инвалидов

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал органы власти республиканского и муниципального уровней увеличить численность инвалидов среди чиновников.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства, где обсуждались мероприятия по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Парфенчикова, органы власти должны начать с себя – принимать на работу больше инвалидов. По данным Управления труда и занятости Карелии, сейчас в региональных органах власти работает лишь один чиновник, имеющий инвалидность, а в органах власти муниципального уровня – три человека, сообщают "Вести Карелии".

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