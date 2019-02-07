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Новости. Общество
12:39, 07 Февраля 2019
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Парфенчиков предложил взять на работу в правительство Карелии инвалидов

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Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал органы власти республиканского и муниципального уровней увеличить численность инвалидов среди чиновников.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства, где обсуждались мероприятия по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам Парфенчикова, органы власти должны начать с себя – принимать на работу больше инвалидов. По данным Управления труда и занятости Карелии, сейчас в региональных органах власти работает лишь один чиновник, имеющий инвалидность, а в органах власти муниципального уровня – три человека, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Жуков
2019-02-07 14:05:03
Идея хорошая, лишь бы её не извратили.
кир2
2019-02-07 13:37:48
Хватит их и так . Лимит для правительства исчерпан .
Андрей Дубенский
2019-02-07 13:37:47
Там почти все инвалиды по головке, но на учете в ПНД почему-то не состоят...
помойное вЕдро
2019-02-07 13:24:01
В органах власти и так уже работают:
- инвалиды по слуху - жалобы людей они воспринимают как восторженные повествования о счастливой жизни;
- инвалиды по зрению - разруху вокруг они считают процветанием, им везде мерещится утопание народа в злате;
- инвалиды по психическому статусу - их воображение рисует себе выдуманные миры, где царят гармония и достаток; хотя порой они позволяют себе срываться на граждан в соцсетях, хамить в ответ на обоснованную критику.
User
2019-02-07 13:04:42
Судя по состоянию республики, они там уже работают.
кир
2019-02-07 13:04:26
Ещё? Там и так хватает, без удостоверений.
Гость
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