890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заместителей главы Минстроя Карелии отпустили из обсерватора 1
23.04.2020 20:09
Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии 12
23.04.2020 20:41
У главы Минстроя Карелии Виктора Россыпнова не обнаружили коронавируса 13
23.04.2020 16:11
Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом младенца
Новое
Сегодня 13:07
Жительница Петрозаводска в поисках квартиры наткнулась на мошенницу
23.04.2020 17:20
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса 12
Сегодня 08:55

Парфенчиков предложил жителям Карелии отвезти одиноких пенсионеров на дачи

Новости. Общество
13:21, 24 Апреля 2020
фото: © скриншот из прямой линии/паблик "Республика Карелия"
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил органы власти, предприятия и жителей республики оказать помощь одиноким пенсионерам в доставке их на дачи на майские праздники.

Руководитель региона в ходе прямой линии высказал предложение отвезти пожилых людей загород на майские праздники.

"Сегодня я бы просил все предприятия посмотреть всех своих пенсионеров. Нужно в индивидуальном порядке посмотреть. Это и федеральные органы должны сделать, и региональным я просто поручаю принять меры. Надо постараться помочь каждому пенсионеру спокойно выехать на дачу, в деревенский дом, помочь там обустроиться, отвезти вещи. Мне кажется это нормально", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что там, где предложенный им рецепт не сработает, помогут волонтеры: отвезут пенсионеров на дачу.

"Мы сделаем ресурс, где любой человек сможет, если захочет сделать доброе дело, зарегистрироваться и заявить о своем намерении", - отметил руководитель региона.

По словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, в течение ближайших дней будет организована группа в социальной сети, где все желающие смогут оставить свои номера телефонов.

Ранее глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»