Парфенчиков предложил жителям Карелии отвезти одиноких пенсионеров на дачи

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил органы власти, предприятия и жителей республики оказать помощь одиноким пенсионерам в доставке их на дачи на майские праздники.

Руководитель региона в ходе прямой линии высказал предложение отвезти пожилых людей загород на майские праздники.

"Сегодня я бы просил все предприятия посмотреть всех своих пенсионеров. Нужно в индивидуальном порядке посмотреть. Это и федеральные органы должны сделать, и региональным я просто поручаю принять меры. Надо постараться помочь каждому пенсионеру спокойно выехать на дачу, в деревенский дом, помочь там обустроиться, отвезти вещи. Мне кажется это нормально", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что там, где предложенный им рецепт не сработает, помогут волонтеры: отвезут пенсионеров на дачу.

"Мы сделаем ресурс, где любой человек сможет, если захочет сделать доброе дело, зарегистрироваться и заявить о своем намерении", - отметил руководитель региона.

По словам пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк, в течение ближайших дней будет организована группа в социальной сети, где все желающие смогут оставить свои номера телефонов.

Ранее глава республики пообещал выпустить население на майские праздники на дачи.