Парфенчиков предложил жителям Пудожского района контролировать ремонт дороги

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей и гостей Пудожского района вносить замечания по ремонту дороги к поселку Стеклянное.

"Активно идёт ремонт участка протяженностью 3,5 км (с 11 до 15 км) автодороги "Подъезд к п. Стеклянное" в Пудожском районе, - рассказал Парфенчиков на своей странице в соцсетях. - По этому участку проходит школьный маршрут. Подрядчиком ООО "Автодороги Питкяранты" в полном объеме выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, получившаяся асфальтная крошка пойдёт на укрепление обочин. Отсыпка земполотна автомобильной дороги завершена на 80%, в ближайшее время начнется устройство асфальтобетонного покрытия. Планируемые сроки окончания работ 20 июня 2019 года.

Уважаемые жители и гости района, родители школьников и педагоги, призываю вас обращать внимание на выполняемые работы, если есть замечания и предложения – пишите сразу!".