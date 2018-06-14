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Новости. Общество
12:06, 14 Июня 2018

Парфенчиков пригрозил оставить районные администрации Карелии без отопления

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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не подключать к теплу здания районных администраций, если они не будут рассчитаются с долгами за ЖКУ.

Об этом он заявил в четверг на заседании правительства Карелии, посвященном итогам прошедшего отопительного сезона.

"Мы обречены здесь действовать очень жестко, в том числе и в вопросах подключения (к отоплению – "Столица на Онего"). Нам надо четко предупредить всех наших партнеров, муниципальные органы власти – подключать будем только социальные объекты, остальные будут мерзнуть. Ну что сделаешь… Чтобы немножко понимать, что такое тепло. Да, детские сады, школы – конечно, вопросов нет. Администрации – сами. Будем в последнюю очередь подключать, чтобы почувствовали, что за долги надо платить", - сказал Парфенчиков.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олега Ермолаева, важной проблемой в сфере ЖКХ Карелии остается вопрос состояния платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы. По состоянию на 1 мая, просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций составила 414 млн рублей.

"Если сравнивать с предыдущим годом, она уменьшилась на 24% (составляла в 2017 году 546 млн руб.), но все равно цифра очень значительная, она ни в коей мере не позволяет нам успокаиваться", - сказал Ермолаев. В общем объеме задолженности долги бюджетных учреждений составляют 62%.

Наибольшая задолженность за коммунальные услуги возникает в четырех районах: Олонецком, Пудожском, Кемском и Суоярвском, отметил министр.

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