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Парфенчиков присоединился к флешмобу в поддержку медиков

Новости. Общество
08:05, 23 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил поддержать медицинских работников в период распространения новой коронавирусной инфекции.

Парфенчиков на своей странице в соцсети предложил жителям региона поучаствовать во флешмобе, целью котрого является поддержка карельских врачей.

"Мне кажется, слова уже излишни. Да и сложно их подобрать, чтобы выразить глубочайшую благодарность нашим медицинским работникам. Чтобы поддержать и помочь им сегодня, предлагаю два простых действия. Первое – остаться дома. Второе – присоединиться к флешмобу #СпасибоВрачам. Считаю, что Карелия должна знать своих героев и сказать спасибо каждому", - написал губернатор.

Флешмоб заключается в публикации фото сотрудников здравоохранения, которые на сегодняшний день трудятся в медицинских учреждениях республики. Снимки Артур Парфенчиков предложил отправлять в Сети своему пресс-секретарю.

"Присылайте фото медработников пресс-секретарю Марине Кабатюк и вместе мы поблагодарим не только тех, кто сейчас работает в инфекционных стационарах, но и остальных врачей, которые сегодня, рискуя здоровьем, помогают нам. Мы гордимся каждым!", - заключил глава региона.

Ранее Парфенчиков сообщил о смерти от коронавируса в близкой ему семье.

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