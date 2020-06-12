Парфенчиков прогнозирует рост числа выявленных заражений COVID-19 среди вахтовиков в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о вероятном росте числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди вахтовых рабочих в регионе

Артур Парфенчиков считает, что коронавирус будет в дальнейшем подтвержден у вахтовиков, которые на данный момент находятся в условиях обсерватора. Об этом губернатор заявил в соцсети.

"За минувшие сутки в Карелии подтвердились 23 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 5 – в Петрозаводске, по одному – в Лахденпохье и Костомукше, еще 6 случаев – среди вахтовых рабочих Белопорожских ГЭС. Полагаю, что количество выявленных инфицированных и больных среди вахтовиков в ближайшие дни будет продолжать расти в результате медицинского контроля за сотнями лиц, находящимися на обсервации. Кроме того, коронавирус выявлен в Беломорске у 10 человек", - заявил Парфенчиков.

Напомним, в Карелии произошли вспышки заболевания COVID-19 на стройплощадке Белопорожских ГЭС и в вахтовом городке дорожных рабочих компании "ВАД".