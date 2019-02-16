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Новости. Общество
11:30, 16 Февраля 2019
фото: Официальный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Парфенчиков прокомментировал строительство коррекционной школы на месте парка в Петрозаводске

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Петрозаводчане негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке. Об этом они написали в соцсети. Глава Карелии прокомментировал.

Ранее мы писали, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка".

"Мне представляется, что этот вопрос можно рассматривать, как проверку общества на милосердие и доброту, ибо для школы, для таких детей должно быть выбрано лучшее место. Уверен, что такая школа должна находиться именно в парковой зоне, которая при строительстве объекта должна быть максимально сохранена.
Можно безусловно найти альтернативные варианты, но каждый из выбранных должен быть по всем параметрам лучше рассматриваемого в настоящее время", – оставил комментарий Артур Олегович. 

Также глава Карелии добавил, "что предложенный в настоящее время участок – это очевидно не окончательный вариант.
Надо детально прорабатывать эскизный проект ,смотреть как он ложится на всю инфраструктуру. Мне бы очень хотелось ,чтобы были подобраны и альтернативные варианты".

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