Парфенчиков провел совещание по коррекционной школе, строительство которой может уничтожить парк на Древлянке

Глава Карелии Артур Парфенчиков на рабочем совещании обсудил вопрос строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

Ранее "Столица на Онего" писала, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка" на Древлянке. Эта информация вызвала негодование у горожан.

Как написал глава Карелии в "ВКонтакте", в данный момент идет поиск наиболее подходящего участка для строительства школы и рекреационной зоны, в том числе, рассматривается вариант строительства учреждения рядом с парком "Лягушка" на Древлянке.

"У школы должна быть современная благоустроенная территория, адаптированная для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь будут жить и учиться дети со всей республики: у них должна быть возможность заниматься физкультурой и просто гулять на свежем воздухе вместе с родителями", - написал глава республики.

По его мнению, разрабатывая такой масштабный проект, стоит учитывать возможность создания единого пространства для горожан, особенно, для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан. Для обустройства парковой зоны планируется привлекать программы господдержки, Программу поддержки местных инициатив, участвовать в конкурсе Президентских грантов.

"Понимая обеспокоенность жителей микрорайона Древлянка по поводу сохранения парка "Лягушка", поручил разработать детальный эскиз проекта с наглядной картографией влияния его на парковую зону и провести в марте расширенное совещание с участием представителей органов власти, администрации города, депутатов, представителей общественности с обязательным участием Общественной организации по защите прав инвалидов и жителей микрорайона. Решение о размещении школы в том или ином районе Петрозаводска будет принято после детальной проработки всех вариантов, включая и те, по которым ранее был получен отказ от администрации города", - отметил он.

"При строительстве школы-интерната лесопарковая зона и любимые горожанами места отдыха должны быть максимально сохранены", - заверил глава региона.