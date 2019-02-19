Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:55, 19 Февраля 2019
фото: https://vk.com/ecoroad

Парфенчиков провел совещание по коррекционной школе, строительство которой может уничтожить парк на Древлянке

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков на рабочем совещании обсудил вопрос строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

Ранее "Столица на Онего" писала, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка" на Древлянке. Эта информация вызвала негодование у горожан.

Как написал глава Карелии в "ВКонтакте", в данный момент идет поиск наиболее подходящего участка для строительства школы и рекреационной зоны, в том числе, рассматривается вариант строительства учреждения рядом с парком "Лягушка" на Древлянке.

"У школы должна быть современная благоустроенная территория, адаптированная для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь будут жить и учиться дети со всей республики: у них должна быть возможность заниматься физкультурой и просто гулять на свежем воздухе вместе с родителями", - написал глава республики.

По его мнению, разрабатывая такой масштабный проект, стоит учитывать возможность создания единого пространства для горожан, особенно, для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан. Для обустройства парковой зоны планируется привлекать программы господдержки, Программу поддержки местных инициатив, участвовать в конкурсе Президентских грантов.

"Понимая обеспокоенность жителей микрорайона Древлянка по поводу сохранения парка "Лягушка", поручил разработать детальный эскиз проекта с наглядной картографией влияния его на парковую зону и провести в марте расширенное совещание с участием представителей органов власти, администрации города, депутатов, представителей общественности с обязательным участием Общественной организации по защите прав инвалидов и жителей микрорайона. Решение о размещении школы в том или ином районе Петрозаводска будет принято после детальной проработки всех вариантов, включая и те, по которым ранее был получен отказ от администрации города", - отметил он.

"При строительстве школы-интерната лесопарковая зона и любимые горожанами места отдыха должны быть максимально сохранены", - заверил глава региона.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2019-02-19 09:04:00
Сохранены и "максимально сохранены" - две большие разницы!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы
14.02.2019, 10:42
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики"
13.02.2019, 13:57
ВИДЕО: Охранник БСМП выкинул госпитализированного на улицу, заявил очевидец

Аналитика

18.02.2019 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 13
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
18.02.2019 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

18.02.2019 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

Активисты КПРФ поддержали борьбу жителей Карелии против "оптимизации" школ в районах
18.02.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»