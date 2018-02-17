11:23, 17 Февраля 2018
Парфенчиков распределил между городами Карелии 139 млн рублей на благоустройство
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о распределении денег местным бюджетам на создание комфортной городской среды.
Всего на эти цели выделены 139 млн 230 тыс. рублей.
В частности, из этих денег Петрозаводск получит 34 млн 930 млн рублей. Костомукша - 3,9 млн рублей, Беломорск - 2,6 млн рублей, Кондопога - 5,6 млн рублей, Сегежа - 3,7 млн рублей, Надвоицы - 4,3 млн рублей, Сортавала 3,9 млн рублей.
Напомним, в 2017 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина на территории России началась реализация приоритетного проекта "Комфортная городская среда". Проект предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более 1000 человек.
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