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Парфенчиков рассказал, как музыкантов в Карелии одели в новые костюмы за бюджетный счет

Новости. Общество
10:44, 04 Апреля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что оркестр народных инструментов "Онего" получил новые инструменты и костюмы.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что музыканты оркестра народных инструментов "Онего" получили новые костюмы для сцены, а также обзавелись новыми инструментами. По словам главы региона, на эти цели были выделены бюджетные средства.

"Оценить в очередной раз мастерство музыкантов и солистов поклонники смогли во время большого концерта, посвященного юбилею нашего знаменитого коллектива. Многие, наверное, обратили внимание на новые сценические костюмы артистов. Средства на них мы выделили из бюджета республики, также помогли коллективу обновить к юбилею и музыкальные инструменты", - написал Парфенчиков.

Ранее прессе стало известно, сколько может стоить охотничий костюм, как у Путина.

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