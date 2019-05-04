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Новости. Общество
15:18, 04 Мая 2019

Парфенчиков рассказал, как потратят дополнительные доходы Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал республиканский закон о внесении изменений бюджет Карелии на 2019 год.

В документе указаны конкретные направления, по которым депутаты карельского парламента поддержали мои предложения об увеличении финансирования из республиканской казны и приняли соответствующие поправки. Дополнительные расходы мы планируем провести в связи с тем, что удалось увеличить доходы бюджета на 2,4 млрд рублей, в том числе, за счет роста собственных доходов на 1,4 млрд и за счет межбюджетных трансфертов (948 млн руб.) из федерации, сообщил на своей официально странице в "ВКонтакте" Парфенчиков.

Неотложные ремонтные работы в зданиях муниципальных школ и детских садов, в том числе, в целях энергосбережения – 178,23 млн руб. Реализация некоторых мероприятий национального проекта «Образование» - 3,788 млн руб., в частности участие представителей Карелии в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в рамках федерального проекта «Социальная активность» - 1 млн руб., внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в школах и техникумах в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - 2,788 млн руб. Увеличение учащихся, в том числе создание современных условий обучения и проживания в Карельском кадетском корпусе им. А. Невского и Специализированной школе искусств, а также обеспечение деятельности Центра детско-юношеского туризма в составе Ресурсного центра развития дополнительного образования - 39,368 млн руб. Техническое оснащение пунктов проведения экзаменов при государственной итоговой аттестации – 8,746 млн руб.

Строительство велодорожек в Петрозаводске - 60 млн. руб. Ремонт Спортивной школы Лоухского района им. Ю.А. Старостина - 1 млн руб. Приобретение мобильного катка - 18 млн руб. Оплата коммунальных услуг и техническое обследование объекта, находящегося в безвозмездном пользовании Школы высшего спортивного мастерства - 18,36 млн руб.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, комплектование книжных фондов, проведение фестивалей, конкурсов, выставок, концертных мероприятий – 40,275 млн руб. Республиканская Госпрограмма «Развитие культуры» - 22,1 млн руб. Из них на восстановление автоматизированной системы пожаротушения в Питкярантском доме культуры – 6,6 млн руб., развитие транспортной и туристской инфраструктуры на территории комплекса Беломорских петроглифов в Беломорске – 7,5 млн руб., подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне (ремонт территории Вечного огня в Петрозаводске) – 3 млн руб., разработка проектной документации на ремонт фасадов в рамках капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия – 5 млн руб.

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