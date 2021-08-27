Парфенчиков рассказал о многомиллионной поддержке развития карьера в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о мерах поддержки Сунского карьера, где проходит модернизация.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что на Сунском карьере продолжается модернизация. По его словам, предприятие получает финансовую поддержку на приобретение дорогостоящей техники.

«На предприятие закупили дробильно-сортировочный комплекс, передвижной тяжёлый грохот для бутового камня, а также 45-тонный карьерный самосвал и погрузчик. Техника дорогая, но необходимая для наращивания объемов производства. Поэтому поддерживаем проект по линии нашего Минэка: в прошлом году выделили 5,6 миллионов рублей, в 2021 направили 3,7 миллиона, чтобы частично компенсировать затраты на покупку оборудования, спецтехники и транспорта. Ещё одна заявка — на 10 миллионов — находится на рассмотрении в министерстве», — пояснил он.

По словам Парфенчикова, по результатам прошлого года объемы производства щебня на Сунском карьере увеличились на 60%.

Глава Карелии заявил, что в настоящее время на предприятии есть свободные рабочие места.

«Модернизация помогла увеличить и число сотрудников. Сейчас на Сунском карьере работают 191 человек, также открыты несколько вакансий, например, машиниста экскаватора, слесаря горного оборудования, дробильщика, водителя и начальника технологической смены», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Карелии поручил оказать поддержку сувенирной мастерской в Суоярви.