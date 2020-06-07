Парфенчиков ужесточил требования к вахтовикам после вспышки коронавируса на Белопорожских ГЭС

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о том, что вахта на предприятиях, которые используют труд приезжих работников, должна длиться не менее двух месяцев.

"Очаг коронавирусной инфекции, возникший среди вахтовых рабочих, занятых на строительстве Белопорожских ГЭС, показал, к чему приводит непонимание всей серьезности ситуации, - написал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях. - Учитывая, что сегодня в Карелии все еще сохраняется риск распространения коронавируса, приняли решение: продолжительность вахты должна быть не менее двух месяцев. Это относится как к приезжающим в Карелию из других регионов, так и к вахтовикам из других муниципалитетов республики. Соответствующее распоряжение подписал накануне".

Парфенчиков заявил, что работодатели должны обеспечить соблюдение мер безопасности и допускать к работе вахтовиков только после обязательного обследования на коронавирус.

Чтобы свести к минимуму контакты, нужно разделять рабочие потоки на производстве, при организации питания и при размещении людей в местах для междусменного отдыха. Важный момент: во время всей вахты рабочие могут находиться только на территории объекта, во время междусменного отдыха - в помещениях, где они проживают. Посещение населенных пунктов республики им не разрешается. Доставку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для работников должны организовать работодатели. Соответственно, не может покидать территорию объекта и персонал, который привлекается для обслуживания вахтовых рабочих.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Карелии на стройплощадке Белопорожских ГЭС. На сегодняшний день в крупном очаге заболевание подтверждено у 64 рабочих-вахтовиков.