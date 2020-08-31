Парфенчиков рассказал о планах религиозных организаций Карелии заняться сельским хозяйством

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что некие религиозные организации заявили о своем желании заняться сельским хозяйством.

Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Желание заняться сельским хозяйством высказывают и наши религиозные организации, в том числе в Лахденпохье, Сортавале, Питкяранте. Но прежде необходимо принять законодательное решение на уровне республики. Законопроект уже подготовлен. В случае его принятия нашими депутатами мы сможем вовлечь в оборот более 30 участков. Такая практика существует, например, в Вологодской области", - сообщил Парфенчиков.

В своем посте в социальной сети губернатор рассказал о намерении активнее предоставлять фермерам и крупным сельхозпредприятиям пустующие земли. По данным государственного учета, в Карелии имеется около 274 тысяч гектаров земель сельхозназначения. При этом почти 76 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения не вовлечены в оборот. По оценке Артура Парфенчикова, на данный момент власти свели к минимуму основания для отказа заявителям.

"Например, после целого ряда судебных разбирательств теперь можем предоставлять земли в водоохранной зоне - под фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, для сельскохозяйственного использования, сенокосов. Конечно, с некоторыми ограничениями в связи с требованиями Водного кодекса. Так, в июле и августе подобные участки получили фермеры в Лахденпохском и Олонецком районе. Находим также варианты для предоставления участков, которые частично находятся в зоне водозабора: вносим изменения в правила землепользования и застройки, работаем в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и Минприроды. Значительно сократили число отказов из-за неправильно оформленных заявителями документов", - отметил Парфенчиков.

По словам главы региона, была проведена инвентаризация отказов в предоставлении земельных участков.

"Сейчас в реестре "отказников" - 55 сельхозпроизводителей. Из них по 9 уже приняты положительные решения: участки им предоставлены. Это, в частности, наши фермеры Николай Концевой, Татьяна Сулим, Ольга Свирид и другие. Еще 41 участок будет предоставлен 16 сельхозпроизводителям до конца текущего года", - написал он.

Ранее Парфенчиков заявлял, что овцеводство в Карелии может быть прибыльным.