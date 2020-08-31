Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет 17
31.08.2020 11:43
Роспотребнадзор ожидает вторжения в Карелию смеси гриппа и COVID-19 3
31.08.2020 15:59
Детсад в Петрозаводске подверг детей опасности 4
31.08.2020 13:02
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 4
31.08.2020 11:00
Минобраз Карелии ответил на частые вопросы по поводу нового учебного года
31.08.2020 16:07

Парфенчиков рассказал о планах религиозных организаций Карелии заняться сельским хозяйством

Новости. Общество
07:25, 01 Сентября 2020
фото: аккаунт Артура Парфенчикова в Твиттере
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что некие религиозные организации заявили о своем желании заняться сельским хозяйством.

Об этом Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети.

"Желание заняться сельским хозяйством высказывают и наши религиозные организации, в том числе в Лахденпохье, Сортавале, Питкяранте. Но прежде необходимо принять законодательное решение на уровне республики. Законопроект уже подготовлен. В случае его принятия нашими депутатами мы сможем вовлечь в оборот более 30 участков. Такая практика существует, например, в Вологодской области", - сообщил Парфенчиков.

В своем посте в социальной сети губернатор рассказал о намерении активнее предоставлять фермерам и крупным сельхозпредприятиям пустующие земли. По данным государственного учета, в Карелии имеется около 274 тысяч гектаров земель сельхозназначения. При этом почти 76 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения не вовлечены в оборот. По оценке Артура Парфенчикова, на данный момент власти свели к минимуму основания для отказа заявителям.

"Например, после целого ряда судебных разбирательств теперь можем предоставлять земли в водоохранной зоне - под фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, для сельскохозяйственного использования, сенокосов. Конечно, с некоторыми ограничениями в связи с требованиями Водного кодекса. Так, в июле и августе подобные участки получили фермеры в Лахденпохском и Олонецком районе. Находим также варианты для предоставления участков, которые частично находятся в зоне водозабора: вносим изменения в правила землепользования и застройки, работаем в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и Минприроды. Значительно сократили число отказов из-за неправильно оформленных заявителями документов", - отметил Парфенчиков.

По словам главы региона, была проведена инвентаризация отказов в предоставлении земельных участков. 

"Сейчас в реестре "отказников" - 55 сельхозпроизводителей. Из них по 9 уже приняты положительные решения: участки им предоставлены. Это, в частности, наши фермеры Николай Концевой, Татьяна Сулим, Ольга Свирид и другие. Еще 41 участок будет предоставлен 16 сельхозпроизводителям до конца текущего года", - написал он.

Ранее Парфенчиков заявлял, что овцеводство в Карелии может быть прибыльным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск
25.08.2020, 09:47
Эпидемия и долги поставили владельца "Лотос Плазы" на грань банкротства
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

31.08.2020 15:43
Обществоведение
Добровольно-принудительный укол 1
В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 4
31.08.2020 11:00
К началу учебного года готовы 1
26.08.2020 16:30
Не к рукам 16
25.08.2020 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2020 14:40
Без политики
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
Базовая кафедра клинической офтальмологии медицинского института ПетрГУ открылась в Офтальмологическом центре Карелии.
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 17
28.08.2020 11:53
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»