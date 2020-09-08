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Парфенчиков рассказал о подрядчике, оставившем детсад в Карелии без новой крыши

Новости. Общество
15:09, 09 Сентября 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео
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Подрядчик не успел в установленный срок отремонтировать кровлю детского сада, расположенного в Питкярантском районе

Артур Парфенчиков посетил поселок Салми Питкярантского района, в котором подрядчик ООО "К-Сити" не успел завершить ремонт кровли в детском саду №9. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

Парфенчиков отметил, что компания должна была закончить работы 30 августа. Но на данный момент выполнено лишь 20% от заявленного объема. Контракт с компанией "К-Сити" был заключен в апреле. В начале августа был заключен дополнительный договор на выполнение работ, которые не были учтены проектно-сметной документацией.

"Более 80 ребятишек поселка в этом году пошли в дошкольное учреждение. Расторгать сейчас договор с подрядчиком и заключать новый – это большая потеря времени. Поэтому поручил министру образования совместно с главой района составить четкий график выполнения строительных работ и осуществлять за ними контроль. Ремонт кровли будем вести частями – дети в этот момент будут находиться в другой части здания. Завершить все работы мы должны 15 октября", - заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, как часть кровли сдуло ветром на припаркованные авто в Петрозаводске.

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Комментарии

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Ринат
2020-09-09 15:25:32
20%
Темпы выполнения работ впечатляют . Парфек-в как всегда молодец , кругом одно говно :)
Гость
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