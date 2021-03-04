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Парфенчиков рассказал о ремонте здания хлебозавода в Карелии

Новости. Общество
10:13, 05 Марта 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о ходе капитального ремонта в здании Беломорского хлебозавода.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что здание Беломорского хлебозавода ремонтирует компания "Славяне хлеб", ставшая собственником актива.

"Побывал там год назад. Тогда, конечно, впечатление было удручающим, тем приятнее сегодня видеть, что заброшенное долгие годы здание новый собственник приводит в порядок. Напомню, в конце 2019 года хлебозавод приобрела костомукшская компания "Славяне хлеб"", - сообщил Парфенчиков.

По словам губернатора, у объекта заменена кровля, установлены новые стеклопакеты. Рабочие приступают к внутренней отделке помещений. Затем, по оценке Парфенчикова, можно будет начать монтаж нового хлебопекарного оборудования, которое уже заказано. Запустить производство инвестор планирует в первом полугодии этого года.

"Выпускать здесь будут не только хлеб, но и кондитерские изделия. Также со временем откроют цех по производству мясных полуфабрикатов. Реализовывать продукцию планируется в фирменных павильонах, сейчас совместно с администрацией Беломорского района идет поиск подходящих мест для их установки. При этом в ассортименте будут представлены и товары других местных производителей", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков добивается сокращения размера водоохранных зон в Карелии.

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