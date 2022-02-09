Парфенчиков рассказал о визите в детсад «Колосок» в городе Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков посетил кондопожский детский сад «Колосок», на ремонт корпусов которого были выделены 30 млн рублей.

Власти выделили на ремонт корпусов детского сада «Колосок» в Кондопоге 30 млн рублей из бюджета республики в минувшем году. В обновленные помещения будут переведены дети из других корпусов. В здании обустроены игровые и спальни, бассейн, новые санузлы и пищеблок. Об этом сообщил Артур Парфенчиков в соцсети.

«Логика наших действия проста. 13 корпусов, которые находятся в ведении детского сада, заполнены всего на 60 процентов. Возникает закономерный вопрос — что эффективнее? Содержать большое количество наполовину заполненных зданий, многие из которых нуждаются в ремонте, или отремонтировать несколько наиболее добротных, современных и наполнить их на 100 процентов? Думаю, ответ очевиден», — сказал Парфенчиков.

Губернатор заявил, что ремонт будет продолжен в этом году.

«Добавлю, что освобождаемые корпуса муниципалитет планирует использовать для нужд социальной сферы. Рассматриваются несколько вариантов, например, разместить в них после ремонта библиотеку или музыкальную школу, до тех пор пока не будет построено новое здание, — пояснил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что глава Карелии раскритиковал бывших коллег-приставов.