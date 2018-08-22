Парфенчиков рассказал об истории флага

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем флага.

"Сегодня в России отмечается День государственного флага Российской Федерации, утвержденный указом президента России в 2004 году. Между тем история российского триколора насчитывает более 300 лет и неразрывно связана со становлением нашего государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орел". Но основателем триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело‑сине‑красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен "окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой", - написал руководитель региона "ВКонтакте".

"Сегодня трехцветный флаг - государственный символ России - важнейший атрибут суверенитета нашего государства, символ национальной гордости и единства. Поздравляю всех соотечественников с праздником! Пусть чаще поднимается наш флаг по случаю мирных торжественных поводов, как и прежде олицетворяя мощь и величие нашей любимой родины", - отметил он.

Ранее работники бюджетных учреждений пожаловались, что их принуждают посетить 22 августа празднование Дня флага в Петрозаводске.