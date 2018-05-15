Парфенчиков рассказал, почему Минстрой не отключал отопление, когда петрозаводчане задыхались от жары

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ситуации, когда люди задыхались от жары в своих квартирах из-за неотключенного отопления, назвал позицию Минстроя Карелии крайне формальной и не отвечающей интересам граждан.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "По-летнему жаркую погоду мая омрачает невыносимая жара в квартирах. Правила отключения-подключения отопления прописаны в постановлении Правительства Российской Федерации. Официальным основанием для отключения батарей в домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние 5 суток. Если это значение равно или превышает 8 градусов, и синоптики подтверждают, что резкое похолодание в ближайшие 10 дней не предвидится, отопительный сезон прекращается. Поскольку один из прекрасных майских дней не вписался в этот норматив, то отсчет пяти дней начали сначала. Считаю такую позицию Минстроя Карелии крайне формальной и не отвечающей интересам граждан. Наши чиновники не научились принимать нестандартные и ответственные решения в подобных ситуациях. Надо было учесть резкий подъем температуры, превышающий температурную норму на длительный перспективный период".

Глава Карелии рассказал, что в его адрес поступило немало жалоб на жару в квартирах, в связи с чем ему пришлось взять вопрос под личный контроль и "просто административным нажимом заставить Минстрой издать необходимый приказ".