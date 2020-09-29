Парфенчиков рассказал, почему Петрозаводск красивее Праги

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о своей прогулке по Праге, сравнив столицу Чехии с Петрозаводском.

Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети рассказал о ведущихся работах по благоустройству улиц и затем выступил со сравнением Петрозаводска и Праги.

"Как бы там нас ни обвиняли, что мы не весь дом приводим в порядок. Ну, сколько денег. Считаем, что лучше покрасить фасады у 15 домов, чем у 10. И полностью проспект Ленина", - заявил Парфенчиков и затем рассказал о своем визите в чешскую столицу.

"Я тоже один раз был в Праге. Пошел от Старой площади. Прошел 20 минут по городу и вдруг понял, что наш город-то и почище будет, значит, и фасады-то у нас получше даже не те, которые сейчас отремонтированы", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.