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Парфенчиков рассказал, почему Петрозаводск красивее Праги

Новости. Общество
08:05, 30 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий / читатели Столицы на Онего (коллаж)
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о своей прогулке по Праге, сравнив столицу Чехии с Петрозаводском.

Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в соцсети рассказал о ведущихся работах по благоустройству улиц и затем выступил со сравнением Петрозаводска и Праги. 

"Как бы там нас ни обвиняли, что мы не весь дом приводим в порядок. Ну, сколько денег. Считаем, что лучше покрасить фасады у 15 домов, чем у 10. И полностью проспект Ленина", - заявил Парфенчиков и затем рассказал о своем визите в чешскую столицу. 

 "Я тоже один раз был в Праге. Пошел от Старой площади. Прошел 20 минут по городу и вдруг понял, что наш город-то и почище будет, значит, и фасады-то у нас получше даже не те, которые сейчас отремонтированы", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.

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