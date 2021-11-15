Парфенчиков рассказал про получивших гранты общественников Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил победителей регионального конкурсного отбора грантов.

В этом году количество победителей и сумма финансовой поддержки увеличились почти на треть. В итоге 80 млн рублей будут распределены между 63 некоммерческими организациями, которые в 2022 году смогут реализовать проекты. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

«В их числе — строительство Скейт-парка в НайстенВаара, издание эпоса „Калевала“ на вепсском языке, установка в Петрозаводске на 22-х светофорах системы „Говорящий город“ для слепых и слабовидящих людей. А еще хоккейный турнир „Ледокол“ и фестиваль скандинавской ходьбы „СкандиКарьяла“ в Пряже, IT-кемп, международный чемпионат по зимнему плаванию и много других, не менее классных инициатив!», — перечислил губернатор.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии открыла цирковую студию в Суоярви.