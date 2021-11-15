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Парфенчиков рассказал про получивших гранты общественников Карелии

Новости. Общество
16:25, 17 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии; фото со страницы А. Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

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Глава республики Артур Парфенчиков поздравил победителей регионального конкурсного отбора грантов.

В этом году количество победителей и сумма финансовой поддержки увеличились почти на треть. В итоге 80 млн рублей будут распределены между 63 некоммерческими организациями, которые в 2022 году смогут реализовать проекты. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

«В их числе — строительство Скейт-парка в НайстенВаара, издание эпоса „Калевала“ на вепсском языке, установка в Петрозаводске на 22-х светофорах системы „Говорящий город“ для слепых и слабовидящих людей. А еще хоккейный турнир „Ледокол“ и фестиваль скандинавской ходьбы „СкандиКарьяла“ в Пряже, IT-кемп, международный чемпионат по зимнему плаванию и много других, не менее классных инициатив!», — перечислил губернатор.

Ранее сообщалось, что жительница Карелии открыла цирковую студию в Суоярви.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-11-17 16:48:56
" Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих —
Бег на месте общепримиряющий " ( В.Высоцкий про Карелию )
лишьбыпротив
2021-11-17 16:36:21
Полезны для общества. Заслужили. Это вам не на агрекалчнутых читках ручонками жестикулировать.
Эно
2021-11-17 16:50:19
лишьбыпротив, да, да!
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