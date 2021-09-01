Парфенчиков разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в Карелии

В распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова о противодействии распространению коронавируса внесены изменения, позволяющие увеличить число участников массовых мероприятий.

Число участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях увеличено до 50 человек. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Изменения внесены в связи с проведением мероприятий в средних и высших учебных заведениях в новом учебном году.

Организаторам ярмарок на открытом воздухе необходимо обеспечить расстояние между торговыми местами не менее 4 метров, говорится в сообщении.

Ранее Парфенчиков заявлял о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии