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Парфенчиков заявил о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии

Новости. Экономика
07:25, 17 Августа 2021
фото: Михаил Шкрыкин/Руна

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что заработная плата медиков, педагогов и работников культуры должна быть выше средней по региону.

Зарплату работникам бюджетной сферы следует повысить. Об этом Парфенчиков заявил в соцсети, подводя итоги визита в детский технопарк Кванториум «Сампо».

По оценке Парфенчикова, получка врачей, работников культуры и педагогов должна быть выше средней по региону.

«Еще одна важная цель — повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Здесь, конечно же, важна федеральная поддержка, но и развитие нашей экономики не будем сбрасывать со счетов. Надеюсь, наши экономические проекты позволят нам повлиять на решение этого вопроса. Зарплата учителей, педагогов дополнительного образования, работников культуры, врачей должна быть выше средней по региону!», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал про возрождение площадки Южной промзоны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-17 09:37:11
Заявлять - не мешки ворочать.
Изя
2021-08-17 09:42:50
User, на фото видно . стыдно ему стало , загрустил )) :)
mobikk
2021-08-17 09:37:09
Этим надо...Хм.. А остальным - не надо?
Про учителей и врачей хоть говорят на каждом углу, но есть же работники сотен специальностей...На них вообще губеру наплевать? У других зарплата давно на уровне МРОТа и с МРОТом только и повышается...
А этого заело..
Вася
2021-08-17 09:22:07
Ученые, нашедшие племя аборигенов в Новой Гвинее, были шокированы: люди употребляют в пищу глину, которую выкапывают у себя из-под ног, и при этом остаются здоровыми и крепкими.

Мало того, исследования показали, что многие из них имеют очень высокую продолжительность жизни — более 100 лет, а порой и 150!
Вася
2021-08-17 09:05:47
цены на пресловутый «борщевой набор», о котором не раз выражал обеспокоенность Владимир Путин, пошли на снижение.
Андрей Дубенский
2021-08-17 08:32:14
Ужасно трогательно, когда все чиновники, от пахана до последнего болтика, заявляют про необходимость чего-то. На чем обычно все кончается...
Бывший педагог
2021-08-17 08:27:40
Вспомнились давние обещания В.В.: мол к 2700 долларов будет зарплата учителей к 2020 году, ждал ,не дождался,а теперь ещё и пенсионный возраст изменили....
Будет обещанная зарплата хотя бы к 2036-ому!? А?
Самуил
2021-08-17 08:56:54
Бывший педагог, к 2036-му они хоть коммунизьм наобещают. Или рай на земле.
David.
2021-08-17 08:21:25
Ну дак и повысь, да не на сто рублей!
Изя
2021-08-17 08:48:25
David., на 121 рэ как ранее ))) :)
Врачъ
2021-08-17 08:10:27
Вот это да!?! Молодец! Или кто подсказал?
Не всё же кормить бесполезные корпорации "развития", может пора и о деградации задуматься!? Хотя вряд ли это будет, просто перед выборами надо всё же пообещать....или как?
В Норвегии, учитель получает от 200.000 р. в месяц...на наши деньги, у нас : от 18000р, , и там и там есть нефть,но подход к
распределению доходов от неё разный!?! И все понимает нынче, от чего или от кого это зависит....значит: повышения не будет....?
Изя
2021-08-17 08:04:54
Вот тебе раз )) На 5 году правления вспомнил и не только о себе ))) :)
Гость
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