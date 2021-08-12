Парфенчиков заявил о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что заработная плата медиков, педагогов и работников культуры должна быть выше средней по региону.

Зарплату работникам бюджетной сферы следует повысить. Об этом Парфенчиков заявил в соцсети, подводя итоги визита в детский технопарк Кванториум «Сампо».

По оценке Парфенчикова, получка врачей, работников культуры и педагогов должна быть выше средней по региону.

«Еще одна важная цель — повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Здесь, конечно же, важна федеральная поддержка, но и развитие нашей экономики не будем сбрасывать со счетов. Надеюсь, наши экономические проекты позволят нам повлиять на решение этого вопроса. Зарплата учителей, педагогов дополнительного образования, работников культуры, врачей должна быть выше средней по региону!», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал про возрождение площадки Южной промзоны.