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Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать до часу ночи

Новости. Общество
16:33, 12 Февраля 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, ранее продиктованных распространением коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым вводится поэтапное смягчение ряда ограничительных мер в республике. Об этом губернатор сообщил у себя в соцсети.

Согласно документу, заведения общепита теперь могут работать до 01.00. Также отменятся ограничение на количество посадочных мест за одним столом и запрет на проведение корпоративов.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели из других регионов могут заниматься на территории республики выездной торговлей.

Также организации в сфере допобразования могут работать в штатном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Парфенчиков уже разрешал заведениям общепита работать до полуночи во время пандемии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-12 17:39:59
В Европе ресторанный бизнес на грани катастрофы из-за короны.
Беня
2021-02-12 17:17:17
Спасибо Артур Олегович!
Все, обуваю лыжи, иду гудеть :)
Сеня
2021-02-12 16:49:32
Хе Хе Спасибо " отец родной " , а то мы не знали . что нам и делать . Ещё бы материально как то бы помог , цены бы не было .
Беня
2021-02-12 17:18:33
Сеня, заграница вам поможет. :)
Не трогай нашего Артура Олеговича :) :) :)
zanoza
2021-02-12 16:49:22
Наверное где-то корпоратив замутить решил, не иначе :)
бюджет
2021-02-12 16:47:48
Уважаемый Артур Олегович! А Вы "читаете" С на О, там же полная жесть! Мрут и Мрут! Может провести анализ трепа?
Беня
2021-02-12 17:26:16
бюджет, у вас, голубчик, излишняя впечатлительность :) От этого есть старый проверенный рецепт
"1 фунтовый бифштекс и 1 пинта горького пива каждые 6 часов. 1 десятимильная прогулка ежедневно по утрам. 1 кровать ровно в 11 ч. вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь". Д .К. Джеорм, Трое в лодке
бюджет
2021-02-12 18:00:59
Беня, а от вас, ГОЛУБОК, так и пахнет этими пинтами и тухлым мясом!
Off
2021-02-12 16:45:20
пиры во время чумы..
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