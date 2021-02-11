Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать до часу ночи

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, ранее продиктованных распространением коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которым вводится поэтапное смягчение ряда ограничительных мер в республике. Об этом губернатор сообщил у себя в соцсети.

Согласно документу, заведения общепита теперь могут работать до 01.00. Также отменятся ограничение на количество посадочных мест за одним столом и запрет на проведение корпоративов.

Теперь организации и индивидуальные предприниматели из других регионов могут заниматься на территории республики выездной торговлей.

Также организации в сфере допобразования могут работать в штатном режиме, но при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Парфенчиков уже разрешал заведениям общепита работать до полуночи во время пандемии.