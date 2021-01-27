Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

"Кафе, бары, рестораны и другие объекты общественного питания теперь могут работать с 6.00 до 00.00 часов. Все прочие требования эпидбезопасности сохраняются", - написал Артур Парфенчиков на своей официальной странице.

Ранее кафе, барам, ресторанам разрешено было работать на час меньше – с 06.00 до 23.00.

Теперь работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

При этом, как и раньше, после 23.00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту "Петрозаводск".

Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается также в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников.

Также рестораны могут принимать посетителей ночью на верандах и в павильонах.