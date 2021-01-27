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Во время пандемии Парфенчиков разрешил заведениям общепита работать до полуночи – ограничения смягчены

Новости. Общество
13:08, 28 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал главные изменения по ограничениям, которые были введены из-за коронавируса.

"Кафе, бары, рестораны и другие объекты общественного питания теперь могут работать с 6.00 до 00.00 часов. Все прочие требования эпидбезопасности сохраняются", - написал Артур Парфенчиков на своей официальной странице.

Ранее кафе, барам, ресторанам разрешено было работать на час меньше – с 06.00 до 23.00.

Теперь работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

При этом, как и раньше, после 23.00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту "Петрозаводск".

Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается также в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников.

Также рестораны могут принимать посетителей ночью на верандах и в павильонах.

 

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Комментарии

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нетюлень
2021-01-28 14:27:19
Всё же не до утра! Спасибо за тишину!
Сергей
2021-01-28 14:21:18
Чего то издаёт , что то требует губер . , если кто то исполнял бы его фантазии , цены бы ему не было .
кир
2021-01-28 13:36:23
"И пить будем ,и гулять будем,
А смерть придёт - помирать будем..."©
dimchik19725
2021-01-28 13:25:42
В феврале на веранде ресторана обалденная ночка будет:)
Гость
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