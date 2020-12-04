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Парфенчиков решил больше не публиковать сводки о коронавирусе на своей странице

Новости. Общество
08:34, 05 Декабря 2020
фото: © кадр из прямой линии главы РК Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков решил больше не публиковать ежедневную сводку о количестве заболевших коронавирусом на своей странице Вконтакте.

Теперь это будет делать только республиканский оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

"Объясню, почему. За прошедшие месяцы мы поняли, что коронавирус "поселился" среди нас. Он есть в каждом городе или поселке и едва ли не в каждом доме. Очевидно, что и в следующем году он никуда не исчезнет и нам придется жить, учитывая этот факт. И если в начале пандемии, да и позже, подробная оперативная сводка была действительно весьма информативной, показывая, как развивается ситуация в наших населенных пунктах, то сейчас она уже не выполняет данную функцию. Также как и онлайн-карта с заболевшими, от которой мы спустя некоторое время отказались, поскольку она исчерпала свою актуальность", - написал глава Карелии в своем паблике.

Он напомнил, что риски заражения сохраняются, продолжается и рост инфицированных.

"Продолжу информировать о том, как мы боремся с коронавирусом, мониторить ваши сообщения, вместе обсуждать проблемы! Обратную связь и конструктивные предложения всегда ставлю в приоритет в своей работе", - добавил губернатор.

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Комментарии

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