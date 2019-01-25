Парфенчиков с чиновниками поедет в Сочи искать инвесторов

Карельская делегация примет участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

14-15 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи состоится Российский инвестиционный форум на тему "Национальные проекты: от стратегии к действию".

Форум пройдёт при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В состав официальной карельской делегации под руководством Артура Парфенчикова войдут члены республиканского правительства, представители администрации Петрозаводска, Минэконом и АО "Корпорация развития Республики Карелия".

Участники форума обсудят вопросы реализации национальных проектов на федеральном и региональном уровнях, приоритетные направления регионального развития и важнейшие аспекты экономического и инвестиционного потенциалов субъектов Российской Федерации.

В рамках форума делегаты от Карелии проведут встречи с потенциальными инвесторами и подпишут ряд соглашений.