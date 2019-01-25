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Новости. Общество
12:47, 25 Января 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков с чиновниками поедет в Сочи искать инвесторов

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Карельская делегация примет участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

14-15 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи состоится Российский инвестиционный форум на тему "Национальные проекты: от стратегии к действию".

Форум пройдёт при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В состав официальной карельской делегации под руководством Артура Парфенчикова войдут члены республиканского правительства, представители администрации Петрозаводска, Минэконом и АО "Корпорация развития Республики Карелия".

Участники форума обсудят вопросы реализации национальных проектов на федеральном и региональном уровнях, приоритетные направления регионального развития и важнейшие аспекты экономического и инвестиционного потенциалов субъектов Российской Федерации.

В рамках форума делегаты от Карелии проведут встречи с потенциальными инвесторами и подпишут ряд соглашений.

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Комментарии

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Zim
2019-01-25 15:53:49
Изя, «великая держава», это Вы про кого?
Толя
2019-01-25 14:56:13
Молодец! Умеет жить! А мы, стадо баранов, должны порадоваться за руководителя,....
zanoza
2019-01-25 14:50:50
У некоторых, особенно избранных, Новогодние каникулы продолжаются! И инвесторов "найдут" и соглашения "подпишут"! :)
David
2019-01-25 14:39:13
Поехали лучше в Турцию поищем! Там тепло и бухло.
zanoza
2019-01-25 14:47:22
David, а в Сочи будет разве иначе?
Евгений
2019-01-25 14:08:07
Как проблемы по Республике решать, так мы создаём группы/организации/отделения, а если по курортам кататься, то только лично.
Изя
2019-01-25 13:46:43
Чепика не забудьте взять , а Пасадник во Францию направьте с хором красивых мальчиков , ей очень надо .
Изя
2019-01-25 13:28:55
Очередная тусовка не нужных для экономики людей . О каких инвестициях может идти речь , если огромные суммы олигархи и чиновники выводят из России на враждебный им Запад ., туда же отправляют жить свои семьи .
Мизантроп
2019-01-25 13:35:47
Изя, Они вообще постоянно трындят, не имея никакой стратегии, кроме отправки людей на тот свет.
Изя
2019-01-25 13:43:02
Мизантроп, это ущербные для Великой нашей Державы , трутни , так сказать .
Zim
2019-01-25 13:17:24
А что все инвесторы в Сочи сидят? Ждут когда к ним из Карелии приедут? Худилайнен вроде тоже туда все мотался, и где те инвесторы?
dimchik19725
2019-01-25 12:54:12
Китай, Сочи.. Летом на Канары инвесторов искать не полетят?
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