Парфенчиков считает, что Медведев сделал многое для Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил экс-премьера правительства РФ Дмитрия Медведева с 55-летием.

О юбилее нынешнего заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Дмитрий Анатольевич многое сделал для Карелии, поддерживал наши предложения на федеральном уровне. Именно по его поручению сформирована Индивидуальная программа развития республики на ближайшие пять лет", - написал глава Карелии.

Артур Парфенчиков уверен, плодотворная совместная работа ч Медведевым его ждет и по развитию районов, включенных в Арктическую зону.

"У нас много проектов, много планов. Верю, что наше сотрудничество позволит продолжить работу по улучшению качества жизни в Карелии", - отметил Парфенчиков.

Руководитель региона поздравил своего однокурсника с 55-летием.

"От всего сердца желаю крепкого здоровья, успешного воплощения всех намеченных планов, сил и энергии", - пишет глава Карелии в своем поздравлении.