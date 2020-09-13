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Парфенчиков считает, что Медведев сделал многое для Карелии

Новости. Общество
13:38, 14 Сентября 2020
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил экс-премьера правительства РФ Дмитрия Медведева с 55-летием.

О юбилее нынешнего заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Дмитрий Анатольевич многое сделал для Карелии, поддерживал наши предложения на федеральном уровне. Именно по его поручению сформирована Индивидуальная программа развития республики на ближайшие пять лет", - написал глава Карелии.

Артур Парфенчиков уверен, плодотворная совместная работа ч Медведевым его ждет и по развитию районов, включенных в Арктическую зону.

"У нас много проектов, много планов. Верю, что наше сотрудничество позволит продолжить работу по улучшению качества жизни в Карелии", - отметил Парфенчиков.

Руководитель региона поздравил своего однокурсника с 55-летием.

"От всего сердца желаю крепкого здоровья, успешного воплощения всех намеченных планов, сил и энергии", - пишет глава Карелии в своем поздравлении.

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Комментарии

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Изя
2020-09-14 14:31:53
Цирк и немцы . Как он мог что сделать . если он вообще ничего не делал :) Спали оба где только можно и нельзя . :)
zanoza
2020-09-14 14:26:18
Сделано столько, что вполне себе успешный регион превратился в социально-экономически отсталый и для которого разработана эта самая программа на 5 лет, чтобы хоть как-то помочь региону совсем не загнуться.
Generalus87
2020-09-14 14:25:51
Например такого квалифицированного Губера нам пристроил
АК
2020-09-14 14:09:14
Денег нет, но мы держимся.
Leopol'd
2020-09-14 14:01:12
Не для Карелии, а для губернатора Карелии...
тетка
2020-09-14 13:45:24
А как считают граждане?
Koira
2020-09-14 13:43:34
Пристав смотри язык не сотри.
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