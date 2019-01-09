Парфенчиков сократил предельную численность Минздрава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру Министерства здравоохранения республики.

Предельная численность сотрудников ведомства, согласно распоряжению, установлена в 47 чиновников, в том числе два работают за счет субвенции из федерального бюджета.

В феврале 2018 года структура Минздрава также изменялась. Тогда численность сотрудников ведомства была 57 единиц.