Парфенчиков сообщил о перераспределении денег на поддержку образования в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о направлении дополнительных средств на поддержку образования.

В этом году объем федеральных поступлений в бюджет республики будет увеличен почти на миллиард рублей, заявил Артур Парфенчиков. Он сообщил, что это позволило власти внести корректировки и перераспределить средства по ряду направлений.

Более 350 миллионов рублей власти дополнительно направили в сферу образования. В частности, на продолжение капитальных ремонтов 18 школ: замену кровель, инженерных сетей и ремонт фасадов.

Также чиновники предусмотрели средства на подготовку проектно-сметной документации по капремонтам еще в 22 школах Лоухского, Муезерского Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Суоярвского районов и Петрозаводска. Их планируется привести в порядок следующим этапом. Подготовленные заранее проекты позволят в этом году подать заявку на получение поддержки по федеральной программе, пояснил Парфенчиков.

155 миллионов пойдут на продолжение строительства школы в Деревянке. Завершить стройку власти планируют к концу этого года.

Ранее власти Петрозаводска рассказали об открытии дополнительных пришкольных лагерей.