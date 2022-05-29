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Власти Петрозаводска рассказали об открытии дополнительных пришкольных лагерей

Новости. Общество
11:17, 30 Мая 2022
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Во время летней оздоровительной кампании в столице Карелии будет работать 21 образовательная организация.

В период летней кампании в Петрозаводске запланировано открытие 27 смен, из них 17 пройдут для 1042 детей в лагерях дневного пребывания. А для 280 ребят будут доступны 10 профильных смен. Общий охват летней кампанией в городе — 1330 детей. В прошлом году работали 11 смен, отдохнули 992 ребенка. Об этом сообщила сегодня, 30 мая, на планерном совещании в мэрии заместитель главы Петрозаводска, председатель Комитета социального развития Наталья Кармазина.

«Муниципальные организации, которые планировали в 2022 году проведение различных смен, при подготовке к открытию сталкиваются с рядом проблем. Это нужно учесть, потому что те лицензионные требования, которые распространяются на образовательную организацию, не распространяются на услуги летней кампании. Поэтому школа заново проходит процедуру лицензирования. Это определенные финансовые затраты», — рассказала глава Комитета социального развития.

По словам Натальи Кармазиной, учитывая высокую потребность жителей Петрозаводска в организованном детском отдыхе в летний период, мэрия дополнительно откроет лагеря в школах №№ 55, 33, 39, 11 и 48.

«В 55-й школе ведется запись на смены с 6 по 17 июля. Программа включает в себя не только проведение мероприятий различной направленности на территории образовательного учреждения, но и посещение центра «Ровесник», ансамбля «Кантеле», национальной библиотеки.

«В целях организации пришкольных лагерей субсидия на одного ребенка в день в 2021 году составляла 403 рубля 65 копеек, а в 2022 года она увеличена до 410 рублей. В специализированных и профильных лагерях субсидия на день для школьника составляет 450 рублей.  Размер родительской платы включает в себя стоимость платных выездных мероприятий, экскурсий, расходных материалов для мастер-классов, оплаты договора с медицинской организации и зависит от продолжительности смены», — отметила Кармазина.

Ранее сообщалось, большая часть пришкольных лагерей в Карелии по-прежнему не готова к открытию.

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