Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе прямой линии рассказал, при каких условиях школьники могут снова перейти на дистанционное обучение.

"Если заболеет 2-3 человека, то реагировать надо срочно. Уходить на дистант будут как классами, так и школами, - сказал Парфенчиков накануне в ходе прямой линии. – И школьники, и учителя должны быть готовы уйти на дистант. В этом нет ничего страшного, это на 2-3 недели, потом вернутся обратно".

Напомним, что с 1 сентября школы в Карелии откроются в обычном очном режиме. Обучение будет организовано с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемиологических требований.