Парфенчиков сравнил бегущих от коронавируса в Карелию москвичей с жителями блокадного Ленинграда

Глава Карелии сообщил, что не собирается ставить блок-посты на въезде в Карелию, чтобы остановить жителей других регионов, желающих переждать у нас в республике коронавирус.

Сегодня Артур Парфенчиков провел "прямую линию", на которой еще раз напомнил об ограничительных мерах, введенных из-за коронавируса.

Также вновь был затронут вопрос о передвижении граждан из региона в регион, на дачи и турбазы.

Парфенчиков напомнил, что "мы все-таки живем в правовом поле единого государства и границы закрыть не можем, так же, как и запретить в рамках страны передвижение граждан.

По словам главы, если жительница Приозерска просит разрешить привезти на дачу в Карелию своего престарелого отца, то отказать нельзя.

"Это наши земляки, которые здесь родились и выросли, - сказал Артур Парфенчиков. - Таких много. Они приезжают на родину, к родным. Очень многие имеют здесь собственность, и мы не можем запретить им пользоваться их же имуществом. Пусть приезжают и остаются, живут, на даче в Карелии спокойнее и безопаснее".

При этом глава Карелии отметил, что, разрешая въезд, необходимо организовать контроль за приезжими.

"Если человек приехал из региона - из Москвы и Питера, где сегодня есть проблемы, будем обязывать людей садиться на самоизоляцию. Мы должны понимать, если мы не победим эпидемию во всей стране, мы в Карелии с эпидемией не справимся. Мы не можем заморозить все контакты: к нам идут машины с продуктами, хозяйственные грузы везут, ездят проводницы, водители, больные на лечение, то есть контакты между регионами не прекратить. Чтобы завезти вирус, достаточно одного приезжего. Поэтому, чтобы не завезти вирус, надо жестко контролировать. И самое главное – соблюдать режим самоизоляции".

Парфенчиков сообщил, что "мы не ставим блок-посты, мы вручаем человеку при въезде требование, что он уведомлен и несет ответственность, если кого-то заразит".

"Когда был в Москве, - рассказал Артур Парфенчиков. – Действоительно, много желающих вывезти своих стариков, детей на какой-то период за пределы Москвы. Это абсолютно человеческое желание. И эти люди, безусловно, не являются такими опасными источниками инфицирования, потому что они бегут от коронавируса из Москвы, заботясь о своем здоровье. Вы представьте, если бы в 1941 году жители Ташкента сказали: зачем нам жители блокадного Ленинграда, нам самим есть нечего".

Глава Карелии поинтересовался у жителей Карелии: после такого сравнения не напрашивается ли аналогия с блокадным Ленинградом и Ташкентом.

"Если житель Москвы хочет привезти сюда своих престарелых родителей, а мы говорим "нет", тебя тут видеть не хотим, с точки зрения некой сплоченной единой страны как это все смотрится? Давайте не забывать свою историю и оставаться людьми".