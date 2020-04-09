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Парфенчиков сравнил бегущих от коронавируса в Карелию москвичей с жителями блокадного Ленинграда

Новости. Общество
16:47, 10 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Глава Карелии сообщил, что не собирается ставить блок-посты на въезде в Карелию, чтобы остановить жителей других регионов, желающих переждать у нас в республике коронавирус.

Сегодня Артур Парфенчиков провел "прямую линию", на которой еще раз напомнил об ограничительных мерах, введенных из-за коронавируса.

Также вновь был затронут вопрос о передвижении граждан из региона в регион, на дачи и турбазы.

Парфенчиков напомнил, что "мы все-таки живем в правовом поле единого государства и границы закрыть не можем, так же,  как и запретить в рамках страны передвижение граждан.

По словам главы, если жительница Приозерска просит разрешить привезти на дачу в Карелию своего престарелого отца, то отказать нельзя.

"Это наши земляки, которые здесь родились и выросли, - сказал Артур Парфенчиков. - Таких много. Они приезжают на родину, к родным. Очень многие имеют здесь собственность, и мы не можем запретить им пользоваться их же имуществом. Пусть приезжают и остаются, живут, на даче в Карелии спокойнее и безопаснее".

При этом глава Карелии отметил, что, разрешая въезд, необходимо организовать контроль за приезжими.

"Если человек приехал из региона - из Москвы и Питера, где сегодня есть проблемы, будем обязывать людей садиться на самоизоляцию. Мы должны понимать, если мы не победим эпидемию во всей стране, мы в Карелии с эпидемией не справимся. Мы не можем заморозить все контакты: к нам идут машины с продуктами, хозяйственные грузы везут, ездят проводницы, водители, больные на лечение, то есть контакты между регионами не прекратить. Чтобы завезти вирус, достаточно одного приезжего. Поэтому, чтобы не завезти вирус, надо жестко контролировать. И самое главное – соблюдать режим самоизоляции".

Парфенчиков сообщил, что "мы не ставим блок-посты, мы вручаем человеку при въезде требование, что он уведомлен и несет ответственность, если кого-то заразит".

"Когда был в Москве, - рассказал Артур Парфенчиков. – Действоительно, много желающих вывезти своих стариков, детей на какой-то период за пределы Москвы. Это абсолютно человеческое желание. И эти люди, безусловно, не являются такими опасными источниками инфицирования, потому что они бегут от коронавируса из Москвы, заботясь о своем здоровье. Вы представьте, если бы в 1941 году жители Ташкента сказали: зачем нам жители блокадного Ленинграда, нам самим есть нечего".

Глава Карелии поинтересовался у жителей Карелии: после такого сравнения не напрашивается ли аналогия с блокадным Ленинградом и Ташкентом.

"Если житель Москвы хочет привезти сюда своих престарелых родителей, а мы говорим "нет", тебя тут видеть не хотим, с точки зрения некой сплоченной единой страны как это все смотрится? Давайте не забывать свою историю и оставаться людьми".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2020-04-10 18:32:25
Тоесть богатеньким у кого сдесь собственость и шастать можно, а мне в гараж мою собственость в трехстах метрах от дома чтобы дома головой не двинутся а занятся чем то полезным, ходить нельзя
Изя
2020-04-10 18:25:20
Знал бы хоть чего то о блокадном Ленинграде , плакал бы .(((((
До чего же бесполезный для общества и государства индивидуум ((((((((((((

DrBoroda
2020-04-10 18:20:22
Предлагаю посмотреть сериал "Эридемия" 2018г. Российский фильм Снимается 2й сезон
Андрей Дубенский
2020-04-10 18:08:34
У нас не один Сказочник, есть и местные Оле-Лукойе. "Пусть приезжают и остаются, живут" - на одной строчке. "Чтобы завезти вирус, достаточно одного приезжего" - на другой. Читайте, сопоставляйте, мы ж не нацисты, как там лесонен бранится.
"И эти люди, безусловно, не являются такими опасными источниками инфицирования"... как наши, видимо, которых на 100 м от дома отпускают и в магазин после 11 ни-ни.
Но причем тут якобы аналогия с блокадным Ленинградом - ума не приложу. Блокадники не они, а мы. И даже хуже - обитатели гетто, с которыми родные власти ведут себя как оккупационные.
Неравнодушный
2020-04-10 17:44:17
В богохранимой Карелии ситуация замечательная, даже наши бомжи, воры и алкоголики больше всего на свете опасаются встретиться где-нибудь в тёмном переулке с богатеньким москвичом или питерцем.
Гость
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