Парфенчиков ушел в первый отпуск на посту главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в отпуск на 22 дня, сообщила пресс-секретарь Марина Кабатюк.

"С сегодняшнего дня глава Карелии Артур Парфенчиков находится в отпуске продолжительностью 22 календарных дня. Добавлю, что это первый отпуск руководителя региона за два года руководства республикой", - сообщила Кабатюк.

Парфенчиков фактически руководит Карелией с февраля 2017 года.

Официально он был избран главой республики в сентябре 2017 года.