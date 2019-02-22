Парфенчиков ушел в первый отпуск на посту главы Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в отпуск на 22 дня, сообщила пресс-секретарь Марина Кабатюк.
"С сегодняшнего дня глава Карелии Артур Парфенчиков находится в отпуске продолжительностью 22 календарных дня. Добавлю, что это первый отпуск руководителя региона за два года руководства республикой", - сообщила Кабатюк.
Парфенчиков фактически руководит Карелией с февраля 2017 года.
Официально он был избран главой республики в сентябре 2017 года.
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