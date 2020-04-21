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Парфенчиков уверен, что Карелия получит дополнительные федеральные средства на расселение аварийки

Новости. Общество
13:49, 22 Апреля 2020
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о поддержке Фондом развития ЖКХ предложения республики ускорить темпы расселения аварийного жилья в регионе.

Об этом Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Наше предложение ускорить темпы расселения аварийного жилья в Карелии поддержал Фонд развития ЖКХ. Это значит, что мы получим дополнительное финансирование и сможем существенно увеличить число жителей республики, которые переедут из аварийных домов в благоустроенное жилье в ближайшее время", - сообщил глава республики.

По информации Парфенчикова, сейчас из 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья(4033 квартиры), уже заключены контракты на расселение 14,1 тыс. кв. метров - 325 квартир. До конца этого года власти республики планируют заключить контракты на расселение 40 тыс. кв. метров, это в общей сложности более 1000 квартир.

"Активнее стали пользоваться жители Карелии и компенсацией за аварийное жилье. Таких компенсаций выдано уже 44. Здесь важную роль сыграли новые механизмы оценки - они позволяют максимально приблизить размер компенсации к средней рыночной стоимости благоустроенного жилья в конкретном населенном пункте. Плюсы очевидны. Это скорость – два-три месяца, и человек получает реальные деньги, а также свобода выбора – полученные средства можно вложить в приобретение самостоятельного выбранного жилья", - уверен глава Карелии.

Парфенчиков напомнил, что в ближайшее время начнется строительство двух 80-квартирных домов в Олонце и Кондопоге, 48-квартирного в Лахденпохье и 12-квартирного в Кеми. Это позволит расселить еще 220 квартир площадью 8,5 тыс. кв. метров жилья. Затем власти планируют построить дома в Суоярви, Беломорске, Медвежьегорске.

Ранее стало известно, что Фонд содействия реформированию ЖКХ отказал Карелии в финансовой поддержке из-за срыва сроков заключения договоров, обеспечивающих расселение аварийного жилищного фонда. Власти Карелии надеются вернуть 400 млн рублей на расселение "аварийки" этим летом.

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Комментарии

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zanoza
2020-04-22 14:01:29
Профукали 400 млн. рублей на расселение из авариек. Не могу взять в толк ,почему при законной возможности выплачивать людям компенсацию ,буксует расселение? Какие сложности?
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