Власти Карелии надеются вернуть 400 млн рублей на расселение "аварийки" этим летом

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию с приостановлением Фондом ЖКХ финансирования программы расселения аварийного жилья в республике.

Напомним, по результатам рассмотрения годовой отчетности субъектов РФ за прошлый год Фонд ЖКХ "заморозил" около 400 миллионов рублей, которые выделялись Карелии на программу расселения аварийного жилья в 2019-2020 годах. Причина – срыв сроков заключения договоров, обеспечивающих расселение аварийного жилищного фонда.

Несмотря на это, глава Минстроя республики Виктор Россыпнов сообщил сегодня на своей странице в "ВКонтакте", что программа расселения аварийного жилья в Карелии осуществляется и будет осуществляться в плановом режиме.

"Первый этап указанной программы реализуется в период 2019 – 2020 годов, сроки его реализации не истекли. До 31 декабря 2020 года предстоит расселить более 18,5 тыс. кв.м., на данные цели предусмотрено 741 млн рублей", – написал министр строительства, жилищного хозяйства и энергетики республики.

Глава Минстроя признает, что на 31 декабря 2019 года в нашей республике были заключены контракты на расселение 8,6 тыс. кв.м., что составляет 46,8% от общей площади по первому этапу.

"В связи с этим Фондом содействия реформированию ЖКХ принято решение о приостановлении финансирования первого этапа в республике на сумму 387,7 млн рублей, - пишет Виктор Россыпнов. - Данная мера – временная и не влечет замедление или остановку программы переселения. Она вводится до момента заключения контрактов на общую площадь 16,6 тыс. кв.м. При этом в бюджете Республики Карелия есть денежные средства для расселения указанной площади аварийного жилья, перечисленные Фондом в 2019 году - их достаточно для достижения показателей".

Министр уверяет, что правительством республики приняты меры к заключению договоров на переселение аварийного фонда: уже в марте 2020 года планируется заключение контракта на строительство дома в Олонце общей площадью более 3 тыс. кв.м.

"Муниципалитетам перечислены денежные средства на проведение аукционов по приобретению квартир на вторичном рынке. В Кемском районе аукционы уже объявлены, в ближайшее время будут начаты так же в Петрозаводске, Беломорском и Кондопожском районах. Планируем обеспечить в полном объеме заключение контрактов к июлю текущего года, что позволит инициировать снятие указанных ограничений и обеспечить безусловное выполнение первого этапа программы в установленный срок – до 31 декабря 2020 года", - заявил глава Минстроя Карелии.

Напомним программу расселения аварийных домов, действующую в Карелии до 2025 года, власти республики рассчитывают выполнить до 2023 года.