Парфенчиков: В Карелии появится современная миниферма

Артур Парфенчиков у себя на странице рассказал о завершении строительства минифермы на 100 коров в поселке Импилахти.

Глава Карелии разместил пост на официальной странице "ВКонтакте" о завершении строительства современной минифермы на 100 дойных коров в п.Импилахти Питкярантского района, которая строится за счет гранта Минсельхоза республики.

Кроме коровника в комплексе предусмотрены помещения с оборудованием для сбора и охлаждения молока, производства сметаны, творога, сыра.