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Новости. Экономика
11:06, 21 Марта 2019
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Парфенчиков: В Карелии учителя на селе получат по 1 млн рублей

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Правительство Карелии готовится к запуску в следующем году федеральной программы "Земский учитель", нацеленной на привлечение педагогов в сельские школы.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на заседании правительства, где обсуждались поручения президента РФ, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию. Ряд поручений была направлен на развитие сельских территорий.

"Это запуск со следующего года программы "Земский учитель"… Учителям, которые приедут на работу в сельскую местность, будут выплачиваться существенные, так называемые, подъемные в размере 1 млн рублей", – сказал глава Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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однозначно
2019-03-21 11:52:01
Артурчик, один мильон рублей мало. Надо хотя бы три. Вот сам посуди: девочка жила и училась в деревне. Там сортир с отверстием в школе и дома тоже на огороде. Потом она приехала в город учиться, где даже в общаге унитаз и душ с горячей водой. А Вы предлагаете ей мильон рублей, чтобы она вернулась обратно. Кстати, где будет работать ейный муж ?
Беня
2019-03-21 11:50:13
Как интересно: одной рукой школки оптимизируют, а другой учителей мильёном заманивают на поработать.
Шоб меня не привлекли, скажем так: это у них там не шо иное как МКБ-9 код 295.3 :)
Изя
2019-03-21 11:10:26
Ой , да всё то у них в будущем наклонении . Будут , увеличатся, построят и т.д , Сказочники , ничего , как обычно , не будет . :)
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