Парфенчиков: В Карелии учителя на селе получат по 1 млн рублей

Правительство Карелии готовится к запуску в следующем году федеральной программы "Земский учитель", нацеленной на привлечение педагогов в сельские школы.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на заседании правительства, где обсуждались поручения президента РФ, прозвучавшие в его послании Федеральному собранию. Ряд поручений была направлен на развитие сельских территорий.

"Это запуск со следующего года программы "Земский учитель"… Учителям, которые приедут на работу в сельскую местность, будут выплачиваться существенные, так называемые, подъемные в размере 1 млн рублей", – сказал глава Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".