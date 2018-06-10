Парфенчиков: В построенном перинатальном центре Петрозаводска устраняют недоделки

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал 10 июня в перинатальном центре столицы республики, который планировали открыть еще в 2016 году.

"Утро началось с инспектирования перинатальных центров Республики. Вначале с заместителем Председателя Правительства И.Ю.Корсаковым осмотрели новый перинатальный центр. Здесь заканчивается благоустройство территории. Минувшей ночью завершилась полностью укладка асфальта, при нас рабочие расставляли скамейки и урны в сквере. Завершается строительство пищеблока, где через три дня начнётся монтаж и испытание оборудования", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

"Идёт устранение выявляемых недоделок. В частности по требованию пожарно-технической экспертизы строители устанавливают дополнительную эвакуационную пожарную лестницу. На следующей неделе в центр начнёт переезжать руководство, административный блок и бухгалтерия. Идет лицензирование меддеятельности. Начались административные процедуры по принятию объекта Минздравом в собственность", - сказал он.