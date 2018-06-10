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Новости. Общество
13:26, 10 Июня 2018

Парфенчиков: В построенном перинатальном центре Петрозаводска устраняют недоделки

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Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал 10 июня в перинатальном центре столицы республики, который планировали открыть еще в 2016 году.

"Утро началось с инспектирования перинатальных центров Республики. Вначале с заместителем Председателя Правительства И.Ю.Корсаковым осмотрели новый перинатальный центр. Здесь заканчивается благоустройство территории. Минувшей ночью завершилась полностью укладка асфальта, при нас рабочие расставляли скамейки и урны в сквере. Завершается строительство пищеблока, где через три дня начнётся монтаж и испытание оборудования", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

"Идёт устранение выявляемых недоделок. В частности по требованию пожарно-технической экспертизы строители устанавливают дополнительную эвакуационную пожарную лестницу. На следующей неделе в центр начнёт переезжать руководство, административный блок и бухгалтерия. Идет лицензирование меддеятельности. Начались административные процедуры по принятию объекта Минздравом в собственность", - сказал он.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-06-10 14:38:23
Успеть надо , Медведев А.Д. приезжает с инспекцией???.
однозначно
2018-06-10 14:30:36
Если Парфенчиков позволяет себе называть людей пустозвонами, то в данном случае имею конституционное право назвать его балаболом и занести в список бесполезных для общества людишек.
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