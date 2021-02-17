Парфенчиков высказался о трагической смерти индейца, снявшего фильм о Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети пост, посвященный памяти трагически погибшего актера и режиссера Дика О’Хари.

"Узнал о трагической гибели в автокатастрофе актера и режиссера Дика О’Хари. Очень жаль, что талантливый и интересный человек ушел из жизни так рано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Парфенчиков рассказал, что познакомился с Диком О’Хари в 2019 году в Петрозаводске на презентации фильма о Карелии "The Kingdom of lakes" (Королевство озёр), который снял О’Хари.

"Сама картина произвела на меня впечатление. Но в одной ленте невозможно показать всю красоту нашего края, считал Дик О’Хари, поэтому он планировал снова приехать к нам, чтобы создать новые фильмы, в том числе о Белом море. К сожалению, этим планам не суждено исполниться", - заявил глава республики.

Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб во вторник, 16 февраля, в автокатастрофе на Кипре, не справившись с управлением автомашины.

Напомним, в 2019 году О'Хари снял фильм о достопримечательностях и красотах Карелии. На память о Карелии глава республики Артур Парфенчиков ему подарил карту из карельской березы.