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Парфенчиков высказался о трагической смерти индейца, снявшего фильм о Карелии

Новости. Общество
13:04, 18 Февраля 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети пост, посвященный памяти трагически погибшего актера и режиссера Дика О’Хари.

"Узнал о трагической гибели в автокатастрофе актера и режиссера Дика О’Хари. Очень жаль, что талантливый и интересный человек ушел из жизни так рано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Парфенчиков рассказал, что познакомился с Диком О’Хари в 2019 году в Петрозаводске на презентации фильма о Карелии "The Kingdom of lakes" (Королевство озёр), который снял О’Хари.

"Сама картина произвела на меня впечатление. Но в одной ленте невозможно показать всю красоту нашего края, считал Дик О’Хари, поэтому он планировал снова приехать к нам, чтобы создать новые фильмы, в том числе о Белом море. К сожалению, этим планам не суждено исполниться", - заявил глава республики.

Американский актер и режиссер индейского происхождения Ахаб О'Хари, более известный как Дик О'Хари, погиб во вторник, 16 февраля, в автокатастрофе на Кипре, не справившись с управлением автомашины. 

Напомним, в 2019 году О'Хари снял фильм о достопримечательностях и красотах Карелии. На память о Карелии глава республики Артур Парфенчиков ему подарил карту из карельской березы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-18 13:45:58
Редакция смотрите . Здесь новость с Главой РК . Ее можно обсуждать .
Параллельно же, выложены новости про ЗС РК , с пресловутым Шандаловичем ..... там комментарии отключены . Новость важная , касается всех . Понятно , что для эдроссов , поменять Конституцию РК ..это все равно , что высморкаться . Но , дайте , хотя бы нам , обсудить ..этот ползучий переворот .
zanoza
2021-02-18 14:24:41
Off, ++++++++++
zanoza
2021-02-18 13:37:07
Кто же ещё снимет фильм о Карелии ,если не индеец. Именно индеец понимает как тяжело жить в резервации. Светлая память индейцу Дику О’Хари !
David.
2021-02-18 13:54:47
zanoza, Карелия находится в Финляндии.
кир
2021-02-18 14:52:58
David., вали к своим.
David.
2021-02-18 15:03:25
кир, давно свалил! Иерусалим завалило снегом, трамваи встали.
zanoza
2021-02-18 13:59:15
David., в Америке :)
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