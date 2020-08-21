Парфенчиков: Взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всех в днем государственного флага.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал:

- 22 августа в России отмечается День государственного флага. Флаг Родины – символ единства, достоинства, трудолюбия и славы страны.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В бело-сине-красном стяге отражены главные духовные и нравственные ценности нации, мощь и величие державы.

Любые значимые события сопровождаются поднятием государственного флага. Пусть таких событий будет больше, и взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах!