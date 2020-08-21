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Парфенчиков: Взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах

Новости. Общество
10:23, 22 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всех в днем государственного флага.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал:

- 22 августа в России отмечается День государственного флага. Флаг Родины – символ единства, достоинства, трудолюбия и славы страны.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В бело-сине-красном стяге отражены главные духовные и нравственные ценности нации, мощь и величие державы.

Любые значимые события сопровождаются поднятием государственного флага. Пусть таких событий будет больше, и взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах!

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Комментарии

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тетка
2020-08-22 13:23:13
Не почувствовала искренности.
Сергей
2020-08-22 12:00:39
"Родину любить - это не березки целовать. Помогать, поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно. Они — Родина!" ( с )
Сергей
2020-08-22 11:42:18
Видя такое на фоне флага , так не очень чего то .
Njkdez
2020-08-22 10:52:16
Утомил по любому.
Гость
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