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Парфенчиков задумался о судьбе поезда до Костомукши после ремонта автодороги и запуска авиации

Новости. Общество
14:05, 25 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Планируемая реконструкция автодороги от Костомукши до трассы "Кола" и запуск регулярного авиасообщения с Петрозаводском приведет с снижению потребности в рейсах поездов на данном направлении.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Костомукши.

По словам губернатора, реконструкция автодороги, которая в прошлом году перешла в федеральную собственность, позволит организовать там движение комфортабельных пассажирских автобусов и сократить время в пути. Реконструкция аэродрома в Костомукше и регулярное авиасообщение с Петрозаводском планируется в рамках федеральной программы господдержки местных авиаперевозок.

"Надо смотреть, что остается для поезда, кто поедет на этом поезде..,", - сказал Парфенчиков.

Означает ли это закрытие железнодорожного сообщения, читайте в интернет-газете "Вести Карлеии

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-01-25 15:01:37
Там экспресс?! Промежуточных остановок не делает?
Изя
2021-01-25 14:48:33
Добить всё , что можно и нельзя :)
zanoza
2021-01-25 14:45:44
Новая оптимизация назревает?
dimchik19725
2021-01-25 14:41:51
Какая авиация?? 25 лет уже пытаетесь авиасообщение наладить! Не будет его!
Os
2021-01-25 14:21:03
И до Муезерского будет самолет летать?
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