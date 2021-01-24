Парфенчиков задумался о судьбе поезда до Костомукши после ремонта автодороги и запуска авиации

Планируемая реконструкция автодороги от Костомукши до трассы "Кола" и запуск регулярного авиасообщения с Петрозаводском приведет с снижению потребности в рейсах поездов на данном направлении.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Костомукши.

По словам губернатора, реконструкция автодороги, которая в прошлом году перешла в федеральную собственность, позволит организовать там движение комфортабельных пассажирских автобусов и сократить время в пути. Реконструкция аэродрома в Костомукше и регулярное авиасообщение с Петрозаводском планируется в рамках федеральной программы господдержки местных авиаперевозок. "Надо смотреть, что остается для поезда, кто поедет на этом поезде..,", - сказал Парфенчиков. Означает ли это закрытие железнодорожного сообщения, читайте в интернет-газете "Вести Карлеии